В Менделеевске пройдет Елка главы для детей участников спецоперации

26 декабря в Менделеевске состоится Елка главы для детей участников спецоперации, а также одаренных детей. Об этом на деловом понедельнике в администрации района сообщила заместитель главы Лейсан Галеева.

Также 22 декабря в городе пройдет Елка главы для ребят с ограниченными возможностями здоровья, а также для семей, где воспитываются четверо и более детей. С этого же дня праздничные мероприятия стартуют во всех детских садах и школах. Все воспитанники дошкольных учреждений получат подарки от администрации района.

23 декабря на традиционную республиканскую елку отправятся 44 учащихся в 1-4-х классах, 25 декабря — 70 учеников 5-11-х классов. Напомним, по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова, в этом году акцент на праздничных мероприятиях будет сделан на детях мобилизованных граждан.

Ранее в Менделеевском районе стартовала «Елка желаний» для детей мобилизованных. Первым исполнил желание Каролины Малковой глава муниципального образования Радмир Беляев. В минувшие выходные вместе с районным военным комиссаром Сергеем Залуженко он посетил семью Малковых и передал подарки дочерям мобилизованного земляка.