Глава и военком Менделеевского района исполнили желания детей участников спецоперации

Глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев и военный комиссар Сергей Залуженко исполнили новогодние желания детей — участников специальной военной операции на Украине.

«Побывали в гостях у семьи Малковых. Подарил подарки Каролине, письмо которой я снял с „Елки желаний“. Она мечтала к Новому году о детской коляске и большом шоколадном яйце. Мы решили, что раз есть коляска, то должна быть и кукла», — рассказал Радмир Беляев.

По его словам, девочка подарками осталась довольна.

Сбылась мечта и у старшей сестры Каролины, Олеси, которой шесть лет. Ее волшебником в рамках акции стал военный комиссар Сергей Залуженко. Он подарил Олесе велосипед.

«Вот такой большой компанией вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой устроили небольшой праздник. Девочки рассказали новогодние стихотворения. Пожелал Малковым, как и всем семьям мобилизованных, в следующем году отмечать Новый год в полном составе, вместе с папой», — отметил глава района.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что у добровольца батальона «Алга» из Менделеевска родился пятый ребенок.