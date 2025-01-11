В Менделеевске приступили к ремонту будущего детсада химической направленности

В Менделеевске приступили к капремонту детсада №12 «Крепыш», который после обновления станет дошкольным учреждением химической направленности.

Здание построили в 1992 году, кровлю отремонтировали в 2019-м, а в 2020 году обновляли один из блоков. После ремонта садик примет 250 детей.

На объекте предстоит обновить отделку, фасады, коммунальные сети. Здесь также обустроят кабинеты робототехники, физики и экологии, иностранного языка. Капремонт здания, включая благоустройство территории и техоборудование, оценивается в 132 млн рублей, источники финансирования – бюджет РТ и АО «Аммоний».

«Детские сады химической направленности — часть образовательного кластера, который шаг за шагом создается в Менделеевске совместно с химическим комплексом „Аммоний“. У нас уже работает лицей, который в марте примет юных химиков со всей страны на Олимпиаде „Потомки Менделеева“, завершается проектирование химического колледжа. Мы рады, что Город химиков продолжает развиваться и расти», — отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

На время ремонта садика воспитанников распределят в 11, 7, 2 и 6 детсады. Напомним, в октябре прошлого года в Менделеевске после капремонта открыли детский сад №7 «Золотая рыбка» (также химической направленности).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске забили первую сваю будущего соципотечного дома.