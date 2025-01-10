В Менделеевске забили первую сваю будущего соципотечного дома — видео

В Менделеевске забили первую сваю пятиэтажного жилого дома на 60 квартир по социальной ипотеке. Всего запланировано строительство двух таких домов. Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры предназначены для работников бюджетной сферы. Также однокомнатные квартиры будут выделены детям-сиротам, которые стоят в очереди, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

По проекту предусмотрено, что лоджии будут с панорамными окнами. На данный момент площадка под строительство расчищена, начались работы по забивке свай. В последний раз жилье по соципотеке сдавали в районе в 2021 году.

«Сейчас мы испытываем дефицит жилья в районе. У нас работают промышленные парки, развиваются химические предприятия. У нас большие планы по возведению новых объектов в условиях развивающейся экономики и промышленности района. Пусть забивка первой сваи станет символом ударной работы по строительству жилья и других объектов в Менделеевске в 2025 году», — прокомментировал происходящее глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев.

Ранее стало известно, что в Менделеевском районе будет построено жилье для работников завода «Аммоний 2». Предполагается, что предприятие даст 500 новых рабочих мест.