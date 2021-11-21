Новый сквер в Менделеевске впишется в концепцию развития велодорожной сети

В Менделеевске между домами по улице Тукая №12 и №14 планируется организовать общественное пространство с детской площадкой и спортивными элементами. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе администрации.

«В той части города как раз нет такого типа парков, общественных пространств, кроме этого, данная площадка вошла в общую концепцию развития велодорожной сети. Инвестором выступает градообразующее предприятие АО „Аммоний“», — уточнила подробности пресс-секретарь администрации Анастасия Шишкина.

«Далее на этой территории планируется строительство многоквартирных домов по программе социальной ипотеки, поэтому это место станет, мы уверены, одним из любимых мест горожан», — добавила собеседница агентства.

С приходом нового руководителя района Радмира Беляева в Менделеевске началась разработка дизайн-кода города. Сейчас в Менделеевске открыта вакансия главного архитектора.

«Сейчас руководством района совместно с градообразующим предприятием АО „Аммоний“ ведется разработка дизайн-код города. В связи с этим остро стал вопрос о главном архитекторе. Обращаться можно в приемную руководителя Менделеевского района: +7 85549 2-79-00», — рассказали в администрации.

Ранее руководитель района Радмир Беляев озвучил перспективы развития Менделеевска, о чем сообщало ИА «Татар-информ».