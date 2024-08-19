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В Менделеевске представили четырех новых руководителей
Глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев сегодня на деловом понедельнике представил четырех новых руководителей. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета в своем Telegram-канале.
Исполняющей обязанности заместителя руководителя исполнительного комитета Менделеевского района по социальным вопросам стала Юлия Рыбакова, которая с апреля текущего года руководила районным Управлением культуры.
Людмила Строкина, прежде работавшая директором общественного пространства «Атмосфера», назначена исполняющей обязанности начальника Управления культуры района.
Исполнять обязанности начальника районного Управления по делам молодежи и спорту теперь будет Идегей Минахметов, ранее руководивший спортивной школой «Айсберг».
Павел Маштаков назначен исполняющим обязанности начальника Управления инвестиционного и инфраструктурного развития Менделеевского района.
Кроме того, общественным пространством «Атмосфера» вместо Людмилы Строкиной будет управлять Екатерина Захарова, с марта 2022 года работавшая директором Шильнебашского сельского дома культуры в соседнем Тукаевском районе РТ. В том же районе Управление культуры до весны этого года возглавляла Юлия Рыбакова.
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