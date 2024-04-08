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Общество 8 апреля 2024 08:24

Экс-глава Управления культуры Тукаевского района перешла в команду Беляева

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Экс-глава Управления культуры Тукаевского района перешла в команду Беляева
Фото: пресс-служба Менделеевского района&nbsp;РТ.

В Менделеевском районе Татарстана произошел ряд кадровых назначений. Исполнять обязанности начальника Управления культуры исполкома муниципалитета назначена Юлия Рыбакова. Коллегу на деловом понедельнике представил глава района Радмир Беляев.

«Хотел бы представить наших новых коллег. На должность исполняющего обязанности начальника Управления культуры исполнительного комитета Менделеевского муниципального района назначена Юлия Рыбакова», — отметил он.

Юлия Рыбакова родилась в городе Брежневе (ныне — Набережные Челны), имеет высшее образование. В 2022 году окончила Университет управления ТИСБИ в Казани. Последнее место работы — начальник Управления культуры исполнительного комитета Тукаевского района РТ.

#менделеевский район
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