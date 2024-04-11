В Менделеевске появятся антивандальные остановки с видеокамерами, подсветкой и витражами

На четырех остановочных площадках в Менделеевске появятся современные павильоны с HPL-панелями, подсветкой и стеклянными витражами. HPL-панели — универсальный материал для фасада и интерьера с вандально-устойчивой поверхностью. Также в павильоны будут установлены камеры видеонаблюдения.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, работы уже начались. Два павильона смонтируют на улице Фомина, еще один появится возле гостиницы «Тулпар» и последний – в конце Тукая, 12.

На фото: так остановки в Менделеевске выглядят сегодня

Работы проводятся благодаря поддержке градообразующего предприятия в рамках развития кластера городской и комфортной среды.

Демонтированные павильоны будут переданы сельским поселениям.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Менделеевск одержал победу среди моногородов в программе «Пять шагов для городов» ВЭБ.РФ. Глава района Радмир Беляев отметил, что Менделеевск был приведен в качестве примера по созданию парков, благоустройству подъездов и другим проектам.