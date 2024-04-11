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В Менделеевске появятся антивандальные остановки с видеокамерами, подсветкой и витражами
На четырех остановочных площадках в Менделеевске появятся современные павильоны с HPL-панелями, подсветкой и стеклянными витражами. HPL-панели — универсальный материал для фасада и интерьера с вандально-устойчивой поверхностью. Также в павильоны будут установлены камеры видеонаблюдения.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, работы уже начались. Два павильона смонтируют на улице Фомина, еще один появится возле гостиницы «Тулпар» и последний – в конце Тукая, 12.
Работы проводятся благодаря поддержке градообразующего предприятия в рамках развития кластера городской и комфортной среды.
Демонтированные павильоны будут переданы сельским поселениям.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Менделеевск одержал победу среди моногородов в программе «Пять шагов для городов» ВЭБ.РФ. Глава района Радмир Беляев отметил, что Менделеевск был приведен в качестве примера по созданию парков, благоустройству подъездов и другим проектам.
Эскизы предоставлены пресс-службой Менделеевского района РТ.
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