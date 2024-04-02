Менделеевск одержал победу в конкурсе среди моногородов России

Менделеевск одержал победу среди моногородов в программе «Пять шагов для городов» ВЭБ.РФ. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Подведение итогов конкурса состоялось на ВДНХ, на площадке выставки-форума «Россия».

«По этой программе в Менделеевске появилась полюбившаяся многим площадка для экстремальных видов спорта в парке „Ушковские острова“. Этот проект сегодня признали лучшим в России в номинации „Добавь энергии. Здоровый город“! Претендовали на победу в этой номинации также Симферополь, Юрга, Южно-Сахалинск и Альметьевск. Но именно менделеевский проект судьи признали лучшим», — поделился он.

Беляев отметил, что Менделеевск был приведен в качестве примера по созданию парков, благоустройству подъездов и другим проектам.

«Это признание на федеральном уровне действительно значимо для нас, и этот результат говорит сам за себя. Менделеевск попал в число 5 лучших городов России из 300 заявок. И стал единственным городом Татарстана, победившим в этом престижном конкурсе», — обратил внимание глава Менделеевского района.