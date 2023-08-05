В Менделеевске появится производство для посола мясного сырья за 340 млн рублей

На химзаводе им. Карпова в Менделеевске готовятся к производству нитритно-посолочной смеси. Это консервант, который используется в мясоперерабатывающей промышленности для посола мясного сырья.

Сейчас на заводе ведутся пуско-наладочные работы. Как уточнили «Татар-информу» в администрации, завершить строительство планируют до конца года. Ожидается, что на объекте будет производиться до 77,6 тыс. тонн продукции в год.

Объем инвестиций составит 340 млн рублей. Будет создано 56 рабочих мест.

Также на заводе активно работает производство натрия тиосульфата кристаллического технического, который массово эксплуатируется в нефтехимическом производстве, при обработке руды.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске открылось производство жгутовой продукции за 200 млн рублей.