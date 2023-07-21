news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Экономика 21 июля 2023 11:28

В Менделеевске открылось производство жгутовой продукции за 200 млн рублей

Скопировать ссылку
news_top_970_100
В Менделеевске открылось производство жгутовой продукции за 200 млн рублей

В Менделеевске с 1 июля начала работу производственная площадка по изготовлению жгутовой продукции. Здесь выпускают автомобильные провода.

«План выпуска продукции — 120 тыс. штук на 2024 год. Объем планируемых инвестиций составит 200 млн рублей на 2024 год», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации района.

Будет создано более 100 рабочих мест. Сейчас на предприятии работают 13 человек, со следующей недели здесь начнут трудиться еще 13 человек.

Глава Менделеевского района Радмир Беляев посетил цех и обсудил планы с руководством площадки.

«Понравились условия для сотрудников — на производстве чисто, недалеко от домов, у сотрудников очень гибкий график. Заявили, что готовы трудоустраивать и мам в декрете, и временно неработающих людей, активных пенсионеров, и тех, кому нужна подработка», — заметил чиновник.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#менделеевский район
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное