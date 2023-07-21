В Менделеевске открылось производство жгутовой продукции за 200 млн рублей

В Менделеевске с 1 июля начала работу производственная площадка по изготовлению жгутовой продукции. Здесь выпускают автомобильные провода.

«План выпуска продукции — 120 тыс. штук на 2024 год. Объем планируемых инвестиций составит 200 млн рублей на 2024 год», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации района.

Будет создано более 100 рабочих мест. Сейчас на предприятии работают 13 человек, со следующей недели здесь начнут трудиться еще 13 человек.

Глава Менделеевского района Радмир Беляев посетил цех и обсудил планы с руководством площадки.

«Понравились условия для сотрудников — на производстве чисто, недалеко от домов, у сотрудников очень гибкий график. Заявили, что готовы трудоустраивать и мам в декрете, и временно неработающих людей, активных пенсионеров, и тех, кому нужна подработка», — заметил чиновник.