В Менделеевске появится первая площадка для выгула собак

Фото: instagram.com/radmirbelyaev/

В Менделеевске создадут первую площадку для выгула и дрессировки собак. Начальник Управления инвестиционного и инфраструктурного развития Максим Санков поддержал проект и поделился подробностями с ИА «Татар-информ».

Площадку планируется разместить на пустыре вдоль железной дороги на ул. Тукая, ее площадь составит 1,5 тыс. квадратных метров. Здесь владельцы смогут выгулять свою собаку и провести занятия по дрессировке – для этого будут установлены учебные элементы.

В общей сложности планируется разместить семь элементов: это два трамплина для выгула собак, две горки-лестницы, две горки-мостика и кольцо для прыжков. Поставка элементов ожидается из Набережных Челнов.

Руководитель района Радмир Беляев проект поддержал, отметив его необходимость для города и владельцев собак, тем более что ранее горожане неоднократно обращались в администрацию с подобными просьбами.

Открыть площадку планируют уже в этом году.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Менделеевске будет создан новый промпарк по формату Brownfield.

