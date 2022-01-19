news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
19 января 2022  15:26
Эльза Кузнецова

В Менделеевске будет создан новый промпарк по формату Brownfield

news_top_970_100

В Менделеевске планируется создать новый промпарк по формату Brownfield. Об этом на итоговом заседании коллегии Агентства инвестиционного развития РТ сообщил руководитель Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев. 

«Для развития предпринимательства на территории Менделеевского района необходимо наличие соответствующей инфраструктуры. Возможное решение мы видим в создании еще одного промпарка по формату Brownfield на базе неиспользованных площадей химзавода им. Карпова», — отметил спикер.

Новый комплекс для инвесторов должен занять площадь более 50 гектаров.

На данный момент в Менделеевске создается транспортно-логистический парк «Менделеевск 2.0» по формату Greenfield, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

#АИР РТ #менделеевский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное