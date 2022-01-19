В Менделеевске будет создан новый промпарк по формату Brownfield

В Менделеевске планируется создать новый промпарк по формату Brownfield. Об этом на итоговом заседании коллегии Агентства инвестиционного развития РТ сообщил руководитель Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев.

«Для развития предпринимательства на территории Менделеевского района необходимо наличие соответствующей инфраструктуры. Возможное решение мы видим в создании еще одного промпарка по формату Brownfield на базе неиспользованных площадей химзавода им. Карпова», — отметил спикер.

Новый комплекс для инвесторов должен занять площадь более 50 гектаров.

На данный момент в Менделеевске создается транспортно-логистический парк «Менделеевск 2.0» по формату Greenfield, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».