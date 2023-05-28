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В Менделеевске появится мурал с изображением Шурале из поэмы Тукая
В Менделеевске продолжается работа по нанесению муралов на фасады многоквартирных жилых домов. Сейчас работы проводятся по ул. Пушкина, 4 – здесь в ближайшие дни появится изображение Шурале из поэмы татарского поэта Габдуллы Тукая, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации района.
Всего в этом году муралы украсят пять многоэтажных домов Менделеевска. Работы по остальным трем изображениям будут проведены в течение ближайших одного-двух месяцев.
Напомним, к 9 мая здесь завершилось нанесение изображения «Родина — мать зовет!» на дом №15 по улице Бурмистрова.
Муралы наносятся благодаря поддержке градообразующего предприятия АО «Аммоний». На эти цели выделено 5 млн рублей.
В прошлом году при поддержке градообразующего предприятия появились семь муралов: три — с портретами исторических личностей Дмитрия Менделеева, Петра Ушкова и Бориса Пастернака, четыре — с химическими элементами. На создание картин в прошлом году было направлено 6 млн рублей.
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