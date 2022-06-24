В Менделеевске появится комплекс по выращиванию рыбы и частные озера

Власти Менделеевска планируют реализовать инвестиционный проект по выращиванию рыбы и созданию частных озер, которые будут привлекать туристов для спортивной рыбалки. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель Менделеевского района РТ Радмир Беляев.

Для этого глава муниципалитета изучил опыт Лаишевского района Татарстана.

«Побывали на рыбалке в „Биосфера Фиш“ в Казани. У нас в Менделеевске планируется реализация инвестиционного проекта по выращиванию рыбы и созданию частных озер. Решили на своем опыте посмотреть, как это происходит, как всё выстроено, какие моменты надо учитывать», — написал Беляев.

Ранее руководитель района отмечал, что в районе обширная акватория — 23 километра и эту территорию нужно благоустраивать, в частности, создать пляж, а также, возможно, лодочную станцию. На проектирование пляжа в этом году из бюджета республики выделено 4 млн рублей, о чем сообщал «Татар-информ».