В Менделеевске появится футбольный манеж за 150 млн рублей

Фото: пресс-служба Менделеевского района

В Менделеевске появится крытый футбольный манеж. Планируется, что его строительство начнется в будущем году, сейчас идет подготовка документации. Стоимость будущего объекта на сегодняшний день оценивается в 150 млн рублей. Средства направят из республиканского бюджета, уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Строительство спортивного объекта должно было начаться через три года, однако благодаря успеху местной футбольной команды в первой лиге Первенства Татарстана в 2023 году, возведение манежа начнется раньше.

«Менделеевский район поднялся в рейтинге Федерации по футболу РТ на третье место и это дало нам возможность ускориться. Заручившись поддержкой федерации, мы подаем документы на строительство манежа уже в следующем году! А это значит, что и у взрослой, и у детских команд будет намного больше возможностей для тренировок, а значит, и более высоких результатов», — прокомментировал глава района Радмир Беляев.

В этом году на поддержку всех футбольных команд Менделеевского района выделено более 5 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске в 2023 году открылся первый в районе глэмпинг.