В Менделеевске открылся первый в районе глэмпинг

В Менделеевском районе Татарстана на территории санатория открылся первый в муниципальном образовании глэмпинг. Для туристов отныне доступны 16 домиков на 44 места, которые будут работать круглогодично. Проект реализовали в рамках государственной программы «Развитие туризма».

Открытие глэмпинга состоялось при участии председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова, начальника санаторно-курортного управления Федерации профсоюзов России Дмитрия Антонова и зампредседателя татарстанской Федерации профсоюзов Владимира Карузина, а также руководителя департамента «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» фонда «Институт развития городов РТ» Оксаны Саргиной.

Проект представил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Это очень важный для нас проект, очень долгожданный. На территории первого в нашем районе глэмпинга есть всё необходимое для спокойного и комфортного отдыха. И, конечно, всегда можно воспользоваться услугами в санатории. В этом году мы всерьез начинаем развивать туристический кластер в районе. У нас Кама, прекрасные природные ландшафты. Поэтому мы реализуем еще ряд проектов в сфере туризма, будут еще глэмпинг, благоустройство пляжа», — рассказал Беляев.

Новый туристический объект возвели за 20 млн рублей, из них половина — средства, выделенные из бюджета России, а вторая половина — средства санатория. На территории глэмпинга расположены двух- и трехместные домики, а также домики класса «люкс».

Государственная программа «Развитие туризма» реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Национальные проекты воплощаются в жизнь с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.