В Менделеевске появились баннеры, посвященные матерям мобилизованных

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

В честь Дня матери в Менделеевске по городу развесили баннеры, посвященные матерям мобилизованных. Кадрами в своем телеграм-канале поделился глава района Радмир Беляев.

«Я думаю, многие сегодня поддержат в том, что сейчас особую заботу хочется подарить мамам, которые проводили детей в зону спецоперации. Пусть эти слова, что появились и еще появятся на фасадах наших домов, будут маленьким напоминаем о том, что вы всегда можете на нас положиться», — написал глава Менделеевского района.

Он также поблагодарил серебряных волонтеров и всех мам и бабушек, которые, несмотря на насыщенный график, находят силы и время на помощь мобилизованным и их семьям. Серебряные волонтеры помогают семьям мобилизованных по хозяйству, а также присматривают за детьми. Кроме этого, в городе вокруг клуба «Талантливые» сплотились добровольцы, плетущие маскировочные сети.

Напомним, накануне в городе провели встречу с многодетными мамами и женщинами, которые проводили в зону спецоперации сразу двоих сыновей — таких в районе семь.