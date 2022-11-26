В Менделеевске поздравили матерей-героинь и матерей мобилизованных

В преддверии Дня матери в зал для торжеств ЗАГСа Менделеевска пригласили многодетных матерей, матерей детей-инвалидов, а также матерей солдат, погибших в ходе Афганской кампании и в специальной военной операции на Украине. В этом году чествовали и мам, которые проводили в зону специальной военной операции сразу двоих сыновей — таких в Менделеевском районе оказалось семь.

С праздником собравшихся поздравил глава муниципалитета Радмир Беляев.

«В современных реалиях нашей Родине нужны герои. И таких воспитали наши уважаемые матери мобилизованных, у которых сразу двое сыновей по зову сердца ушли на защиту нашей страны. Мы выражаем вам огромную благодарность за воспитание наших героев!» — заявил со сцены глава района.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации, у Натальи Ермолаевой мобилизовали сразу двоих сыновей — 24-летнего Максима и 26-летнего Вениамина. Еще есть сын Никита, ему 17 лет. Он студент политехнического колледжа в Набережных Челнах, а дочь учится в 9-м классе Старогришкинской школы. Многодетная семья живет в деревне Карманково Старогришкинского сельского поселения.

На празднике также отметили семью Грибачевых с восьмью детьми, которая добровольно помогает беженцам из Украины, и семью Любашиных, воспитывающих семерых детей.

Всем мамам вручили цветы, благодарственные письма и памятные презенты, подарочные сертификаты на покупку бытовой техники, а детям передали подарки.