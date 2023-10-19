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В Менделеевске показали, как будет выглядеть первый в городе гостиничный комплекс со СПА
В Менделеевске завершается строительство нового гостиничного комплекса со СПА и рестораном на улице Октябрьская. Предполагается, что комплекс получит 4 звезды. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, гостиницу планируется открыть в следующем месяце.
«Гостиница „Тулпар“ практически готова к открытию. Осталось завершить небольшие строительные и дизайнерские работы, установить мебель», — отметили в администрации.
Новая трехэтажная гостиница появится на месте бывшей. Ранее здание 1963 года постройки было заброшено и пустовало.
В 2022 году здесь началась реновация здания и прилегающей территории. С идеей строительства гостиничного комплекса со СПА и рестораном в Менделеевске выступил глава холдинга «Тулпар» Наиль Сулейманов.
Накануне глава района Радмир Беляев вместе с представителями силовых структур и сотрудниками гостиницы высадили 18 туй на территории гостиничного комплекса.
По его мнению, саженцы деревьев сделают окружающую обстановку прилегающей территории еще более приятной и привлекательной для будущих посетителей комплекса.
Пока гости могут разместиться в мотеле при въезде в город на трассе М7, в гостинице в «Деловом центре» и на съемном жилье.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске создадут банный комплекс по типу «Нижнекамских терм».
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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