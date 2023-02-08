В Менделеевске создадут банный комплекс по типу «Нижнекамских терм»

В Менделеевске рассматривают возможность создания банного комплекса по типу «Нижнекамских терм», но меньшего формата, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации района.

Накануне глава муниципального образования Радмир Беляев побывал в Нижнекамске, чтобы детально изучить тамошний опыт. В составе делегации был и инвестор Наиль Сулейманов, который сейчас строит гостиницу в Менделеевске.

Проект «Нижнекамские термы» зародился в тот период, когда Беляев работал в Нижнекамске первым заместителем руководителя исполкома района по экономике. Это было первое муниципально-частное партнёрство в городе.

Банный комплекс появился на базе заброшенного культурного центра. В итоге инвестор Юрий Бычков открыл центр с термальными источниками, банями и бассейнами для семейного отдыха.

Объем инвестиций составил 800 млн рублей. Объект стал новой точкой притяжения для гостей и горожан, сейчас бани посещают до 2 тыс. человек в сутки.

В Менделеевске в термы планируется превратить городскую баню.

«Сегодня рассмотрели возможность реконструкции городской бани и создания на ее базе „Менделеевских терм“. Почему бы не повторить этот опыт? Считаю, он будет востребован и у нас», — убежден Радмир Беляев.