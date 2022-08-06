В Менделеевске по проекту «Наш двор» началась установка малых архитектурных форм

В Менделеевском районе Татарстана активно продолжается реализация президентской программы «Наш двор». На сегодняшний день идет установка малых архитектурных форм. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской администрации.

«По ул. Татарстана, 17 сейчас устанавливают малые архитектурные формы. Также скамейки и урны появились на игровой площадке возле домов по ул. Ушковых 9, 11, 13. Скоро стартуют праздники двора, посвященные окончанию строительных работ», — сообщила пресс-секретарь Менделеевского района Анастасия Шишкина.

Руководитель района Радмир Беляев во время рабочего объезда села Тихоново дал поручение ещё раз детально посмотреть схему благоустройства дворов и подчеркнул важность качественного проведения работ. В этом году сразу пять дворов в селе попали в президентскую программу «Наш двор».

Специалистам также предстоит завершить работы в двух дворах села Ижевка, по одному двору в деревнях Абалачи и Мунайка и 24 — в Менделеевске. В общей сложности в 2022 году в Менделеевском районе будет обустроено 33 двора.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что татарстанцы начали накрывать столы для рабочих, благоустроивших их дворы.