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Общество 25 ноября 2024 08:54

В Менделеевске планируется ввести туристический налог

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В Менделеевске планируется ввести туристический налог
Фото: Михаил Захаров, © «Татар-информ»

В Менделеевском районе Татарстана планируется ввести туристический налог. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава муниципального образования Радмир Беляяев.

Участвовать в программе туристического налога предложено руководству санатория «Ижминводы». Плата составит 100 рублей за сутки проживания.

«Прогнозируемый расчет налогообложения — 12 млн рублей в год», — уточнил Беляев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 1 января 2025 года в Казани начнут взимать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Проект решения после прохождения антикоррупционной экспертизы официально принят на заседании Казгордумы.

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#туризм #налог #менделеевск
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