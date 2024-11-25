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В Менделеевске планируется ввести туристический налог
В Менделеевском районе Татарстана планируется ввести туристический налог. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава муниципального образования Радмир Беляяев.
Участвовать в программе туристического налога предложено руководству санатория «Ижминводы». Плата составит 100 рублей за сутки проживания.
«Прогнозируемый расчет налогообложения — 12 млн рублей в год», — уточнил Беляев.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 1 января 2025 года в Казани начнут взимать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Проект решения после прохождения антикоррупционной экспертизы официально принят на заседании Казгордумы.
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