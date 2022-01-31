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Ру Тат
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Строительство
31 января 2022  17:05
Эльза Кузнецова

В Менделеевске планируется отремонтировать банный комплекс

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В Менделеевске планируется отремонтировать городской банный комплекс. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель района Радмир Беляев.

«Здание бани является муниципальной собственностью и сдается в аренду частному лицу. На приеме граждан ко мне обратился активный житель Менделеевска с предложением о готовности помочь в проведении ремонта городской бани. Поэтому вместе с коллегами и арендаторами осмотрели банный комплекс и обсудили варианты решения вопроса, какие ресурсы можно привлечь. Будем работать дальше в данном направлении», — отметил спикер.

Руководство района уже осмотрело городскую баню с целью обсуждения вопроса по проведению в ней ремонта. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Менделеевске на реализацию 26 программ будет направлено 1,5 млрд рублей.

#менделеевский район
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