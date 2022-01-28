В Менделеевске на реализацию 26 программ будет направлено 1,5 млрд рублей

В 2022 году Менделеевский район планирует принять участие в 26 программах: в 21 республиканской программе и пяти федеральных целевых программах. Планируется привлечь и освоить инвестиций в объеме 1,5 млрд рублей. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

«Это уже согласованные средства. На них мы планируем отремонтировать ряд образовательных объектов, [провести] капитальный ремонт пищеблоков, а в гимназии №1 создать первый школьный ресторан», — отметил спикер.

Также запланирован капитальный ремонт Краеведческого музея, сельского Дома культуры Ильнеть. Ведется работа по продолжению строительства стадиона на 1 тыс. посадочных мест в городе, планируется освоить более 44 млн рублей.

«Однако этих средств недостаточно, и мы сегодня с Управлением капитального строительства делаем все возможное, чтобы туда привлечь дополнительные ресурсы и завершить строительство стадиона в 2022 году. Объект очень востребованный», — сообщил Беляев.

В этом году также планируется капитальный ремонт восьми многоквартирных жилых домов на сумму 56 млн рублей. «Мое мнение, что на сегодняшний день для нашей территории это небольшие средства, и мы работаем над тем, чтобы данная сумма была увеличена и улучшено качество проведения работ», — отметил руководитель.

Также планируется выполнение работ по антитеррористической защите в школах района, строительство модульного ФАПа в деревне Татарский Ахтиял, здания исполкома в деревне Тойгузино. Также будут продолжены работы по экологическому фонду и ремонту биотермических ям. По программе «Сельский магазин» появится новый объект в Тойгузино на сумму 4 млн рублей.

По программе «Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах Менделеевского района 2019—2022 гг.» будет выполнено строительство сетей водоснабжения на сумму 3,51 млн рублей и запланировано завершение работ в селе Татарские Челны.