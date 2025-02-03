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Общество 3 февраля 2025 10:31

В Менделеевске перенесли дату проведения «Гонки героев»

В Менделеевске перенесли дату проведения «Гонки героев»

День проведения Кубка России по гонкам с препятствиями и «Гонки героев» в Менделеевске с 30 августа перенесен на 9 августа. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель главы Менделеевского района РТ Лейсан Галеева.

«Такое решение было принято для того, чтобы дата не была перегружена событиями и все желающие смогли к нам приехать. Таким образом, 9 августа 2025 года Менделеевск примет состязание федерального масштаба – Кубок России по гонкам с препятствиями, а также традиционную „Гонку героев“», – пояснила докладчица.

В этом году «Гонка героев» пройдет в таком же ярком и насыщенном формате, как и в прошлом. Она будет называться «Битва эпох. Продолжение».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Менделеевск планирует принять 70 тыс. гостей на Кубке России по гонкам с препятствиями.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

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#менделеевск #гонка героев
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