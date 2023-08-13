Стрельцы осаждают Кирменчук, взятый римским легионом: в РТ родился фестиваль «Битва эпох»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На руинах булгарской крепости

Стартовал новый фестиваль в субботу, 12 августа. По задумке организаторов, ежегодно во вторые выходные августа он будет знакомить зрителей с бытом, ремеслами и, конечно, вооружением и военным мастерством бойцов двух разных временных эпох. В этом году в одном пространстве и времени сходятся воины Древнего Рима и варвары (I-IV веков), занявшие вместе Кирменскую крепость, и стрельцы государства Московского и мушкетеры (XVII век), ставшие лагерем напротив цитадели.

«С этим местом мы познакомились в 2015 году: ехали с соревнований (по историческому бою, – прим. Т-и), увидели крепость, решили провести здесь фестиваль. С того времени мысли об этом вертелись, вертелись, и, наконец, мы реализовали их. Хотя это совершенно другой фестиваль – планировался детский фестиваль “Хранители сказок”. Была отличная проработанная идея, но в этот момент у нас уже был фестиваль “Великий Болгар”, мы не могли распыляться. Может быть, и придет время отдельного детского фестиваля здесь, но пока хотелось сделать исторический фестиваль, при том не похожий на остальные исторические. Но у нас здесь есть детская площадка, которая на два дня забирает к себе детей и потом выпускает их другими людьми, которые проходят квесты, все понимают, умеют», – рассказал организатор фестиваля, исполнительный директор компании «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин.

Алексей Кокурин: «Хотелось сделать исторический фестиваль, не похожий на остальные исторические» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Именно его команда, напомним, была инициатором и организатором популярного фестиваля средневекового боя «Великий Болгар», проходившего на территории Болгарского музея-заповедника в течение девяти сезонов. «Великий Болгар» попрощался с участниками и зрителями в прошлом году, в «Битве эпох» уже нет акцента именно на Средневековье (рыцарей в латах и на конях будет меньше или может не быть вовсе), зато год от года перед публикой будут представать воинства разных народов из разных эпох, чтобы выяснить на поле боя, кто же из них сильнее.

Само же Кирменское городище, или Кирменчук, где проводится новый фестиваль, – это остатки булгарской, а позже золотоордынской крепости X-XIV веков, которая находится между селами Средние и Русские Кирмени.

«Есть фестивали, посвященные какой-то одной эпохе – например, Золотой Орде и Руси («Куликово поле»), есть мультифестивали, но у них другие задачи. А здесь достаточно обширно представлены лучшие клубы страны, плюс они соревнуются между собой. В первый день фестиваля они маневрируют, выполняют боевые задачи, знакомят зрителей с тем, как они двигаются, для чего делаются военные перестроения. А на второй день одни будут атаковать крепость, другие защищать ее – с пиротехникой, взрывами. Мы условно делим их на римлян и стрельцов: в стрелецком лагере есть европейские воины – мушкетеры, пикинеры (европейские пехотинцы XVI-XVIII веков, вооруженные 5-6-метровыми пиками, – прим. Т-и), у римлян есть варвары - германцы, саксы. Они все взаимодействуют внутри лагеря и раз в день выходят взаимодействовать против соперников из другой эпохи», – пояснил Кокурин.

«На второй день одни будут атаковать крепость, другие защищать ее – с пиротехникой, взрывами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Имя им – легион

В маневрах и военных мастер-классах (например, по сборке раннеантичного осадного вооружения) задействованы 120 реконструкторов. Они представляют 24 региона страны. Так, среди римлян участники из Омска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Среди варваров – представители Поволжья и также Санкт-Петербурга. Мушкетеры приехали на фестиваль в Мамадышский район Татарстана из Нижнего Новгорода, Тольятти, Пензы. Стрельцы, помимо Нижнего Новгорода, из Чебоксар и Бирска (Башкирия). Как, например, Виктор Ведерников – участник военно-исторического клуба «Бирские стрельцы» при филиале Уфимского университета науки и технологий.

«В исторической реконструкции я два года. Узнал про наших стрельцов, когда стал студентом по направлению “история права”. Всего нас, “Бирских стрельцов”, около 30 человек, на “Битву эпох” приехали 22. А вообще в этом году мы также участвовали в фестивалях “Времена и эпохи” в Москве и “Енисейский форпост” в Красноярске, а после Казани поедем в Челябинск», – рассказал юноша корреспонденту «Татар-информа».

В первый день «Битвы эпох» зрители увидели показательное сражение Legio V Macedonica (в пер. с латыни «Пятый Македонский легион» – военно-исторический клуб из Санкт-Петербурга) и варваров, затем реконструкцию реально происходившего во времена Смуты сражения стрельцов с польскими наемниками.

В первый день зрители увидели показательное сражение Пятого Македонского легиона и варваров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Рим – это расцвет античности. Формирование стрелецкого войска – это расцвет той старой Руси, которая существовала после Смутного времени, когда новые войска были хороши, сильны, умели действовать слаженно и побеждать малым числом – чем отличался Рим, тем отличалось и стрелецкое войско уже XVII века. Вчера у нас было совещание капитанов, стрельцы говорят – да мы ваши легионы римские расстреляем. А те им в ответ, что если бы вы знали, что такое греческий огонь, вы бы такое не говорили. И все здесь по-настоящему: у воинов практически настоящие клинки… В истории, заметьте, почти все спирально, поэтому на каком-то этапе вы обязательно найдете что-то похожее», – ответил Алексей Кокурин на вопрос о целесообразности сравнения в бою воинов разных культур и эпох.

Зрелища для «соседнего» туриста

В следующем году одно из воинств, приоткрыл тайну организатор фестиваля, будет представлено Золотой Ордой. По завершении нынешнего фестиваля в его официальной группе во «ВКонтакте» пройдет голосование среди зрителей, которые должны будут выбрать, кто – римский легион или стрелецкое войско – выйдет в полуфинал и еще раз станет участником «Битвы эпох» через несколько лет, где сразится с другим войском-полуфиналистом.

«Изначально мы рассчитываем этот фестиваль на 5-6 лет. Это один цикл, потом следующий. Год от года это могут быть Наполеоника против раннего Средневековья, Первая мировая война против Волжской Булгарии – то есть как взаимосвязанные, так и полностью не связанные между собой времена. На первый фестиваль ожидаем до 5 тыс. посетителей. И главным образом рассчитываем на туристов, которые приедут именно из других регионов. Уже в этом году на парковке можно видеть автономера со всего Поволжья. В наших интересах как туристического оператора, чтобы это место и событие развивались, были точкой притяжения», – подчеркнул Кокурин.

«Рассчитываем на туристов из других регионов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При каждой из армий проходят различные мастер-классы, интерактивы, ярмарки, лекции. Можно поучаствовать в сборке как боевых машин, так и пушки XVI века – мастера покажут, как правильно смонтировать лафет, поставить колеса. В обоих лагерях работает ярмарка ремесел и народно-художественных промыслов. На площадке Древнего Рима внутри Кирменской крепости можно увидеть античную аптеку, школу, боевой лагерь римлян в походе, торг и судилище.

Во второй день фестиваля, то есть сегодня, в лагере стрельцов и европейских воинов до 17 часов будут проходить мастер-классы по стрельбе и мушкетному делу, по строевой подготовке и историческому фехтованию, по изготовлению средневековых украшений, а также средневековые и народные игры. С 14:00 до 15:00 здесь пройдут массовые бои, боевые упражнения и соревнования.

В лагере римских легионов и варваров также до 17 часов состоятся мастер-классы и игры с участием гостей, будут доступны вазовая мастерская, стадион, храм, Марсово поле и т.д. На сцене сегодня можно будет услышать El Mental, Broken Dronez, Arida Vortex и Teufelstanz. С 15:00 до 16:00 здесь пройдет мастер-класс по средневековым танцам от студии «Мон Плезир». Завершит концертную программу Random reel (16:00-17:00).

Во второй день фестиваля пройдут мастер-классы, массовые бои, боевые упражнения, историческая ярмарка и другие мероприятия Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во второй день фестиваля работают историческая ярмарка и ярмарка народно-художественных промыслов, мастер-классы по средневековым ремеслам, а также площадка семейного отдыха.

Главная битва фестиваля – между древними римлянами, варварами со стрельцами, мушкетерами и пикинерами – пройдет на центральной площадке с 15:30 до 16:45.

Отметим, что «Битва эпох» хотя и поддерживается администрацией Мамадышского района и Комитетом РТ по туризму, это частная коммерческая инициатива. Вход на фестиваль платный, при этом все активности, мастер-классы и игры внутри фестиваля для зрителей бесплатны.