В Менделеевске переделают капитальный ремонт в многоквартирном доме

В Менделеевске, по улицам Трудовая,1 и Чоловского, 2 переделают капитальный ремонт в двух многоквартирных домах. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель района Радмир Беляев.

«24 января провели приемку домов после проведенного капитального ремонта — по улицам Трудовая,1 и Чоловского, 2. В одном из домов качество проведенных работ нас не устроило. Поэтому приняли решение поменять подрядчиков и переделать весь капремонт. В целом, вопросы по проведению ремонтов многоквартирных жилых домов есть, но с учетом всех замечаний будем менять подход и к выбору подрядных организаций, и при приемке работ», — отметил спикер.

«Все замечания в течение месяца необходимо завершить», — поставил задачу Беляев перед начальником Управления инвестиционного и инфраструктурного развития Максимом Санковым.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в текущем году в Менделеевске капитально отремонтируют восемь многоквартирных жилых домов на сумму 56,04 млн рублей.