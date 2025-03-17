news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 17 марта 2025 09:31

В Менделеевске отменили туристический налог

Читайте нас в
Телеграм

На заседании городского Совета Менделеевска и Совета Менделеевского района было принято решение об отмене туристического налога в городе Менделеевске. Аналогичное решение поддержали три сельских поселения района, где ранее также взимался этот сбор. Об этом сообщил глава муниципалитета Радмир Беляев на деловом понедельнике.

«К такому решению мы пришли после изучения существующего и прогнозируемого туристического потока, а также с учетом новых рекомендаций Министерства экономического развития РФ и памятки Федеральной налоговой службы по туристическому налогу», – пояснил он.

Депутаты поддержали инициативу.

читайте также
100 рублей в сутки: Казань ввела туристический налог, в очереди – Елабуга и Болгар
100 рублей в сутки: Казань ввела туристический налог, в очереди – Елабуга и Болгар
#туристический потенциал #налоги
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Татарстанцы в мае будут отдыхать 13 дней

Татарстанцы в мае будут отдыхать 13 дней

16 марта 2025
Дочь Сары Садыковой: «Секрет долголетия? Я с детства жила в свободе»

Дочь Сары Садыковой: «Секрет долголетия? Я с детства жила в свободе»

16 марта 2025