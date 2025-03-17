В Менделеевске отменили туристический налог

На заседании городского Совета Менделеевска и Совета Менделеевского района было принято решение об отмене туристического налога в городе Менделеевске. Аналогичное решение поддержали три сельских поселения района, где ранее также взимался этот сбор. Об этом сообщил глава муниципалитета Радмир Беляев на деловом понедельнике.

«К такому решению мы пришли после изучения существующего и прогнозируемого туристического потока, а также с учетом новых рекомендаций Министерства экономического развития РФ и памятки Федеральной налоговой службы по туристическому налогу», – пояснил он.

Депутаты поддержали инициативу.