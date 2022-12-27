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Ру Тат
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Экономика
27 декабря 2022  04:50
Эльза Кузнецова

В Менделеевске открылся завод по выпуску комплектующих для нефтяной промышленности

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В Менделеевске открылся завод по выпуску комплектующих для нефтяной промышленности

На ТОСЭР «Менделеевск» зашел новый резидент с инвестиционным проектом, который предполагает выпуск оборудования и комплектующих для нефтяной и газовой промышленности. 

Общая стоимость проекта составляет 11,142 млн рублей, объем планируемых капитальных вложений — 2,618 млн рублей. 

«Предприятие планирует расширяться — предстоит набрать новых работников и масштабировать работу», — написал глава района Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что создание глэмпинг-парка «Белая Лилия» в Татарстане начнется в мае 2023 года.

#менделеевский район
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