В Менделеевске открылся завод по выпуску комплектующих для нефтяной промышленности

На ТОСЭР «Менделеевск» зашел новый резидент с инвестиционным проектом, который предполагает выпуск оборудования и комплектующих для нефтяной и газовой промышленности.

Общая стоимость проекта составляет 11,142 млн рублей, объем планируемых капитальных вложений — 2,618 млн рублей.

«Предприятие планирует расширяться — предстоит набрать новых работников и масштабировать работу», — написал глава района Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что создание глэмпинг-парка «Белая Лилия» в Татарстане начнется в мае 2023 года.