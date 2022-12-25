Создание глэмпинг-парка «Белая Лилия» в Татарстане начнется в мае 2023 года

В мае 2023 года на Нижнекамском водохранилище начнется строительство глэмпинг-парка «Белая Лилия». Объект будет находиться на территории Менделеевского района РТ, рассказали «Татар-информу» в администрации муниципалитета.

Данный проект был одобрен на инвестиционном совете под руководством Президента РТ Рустама Минниханова. Его созданием займется владелец челнинской компании «Татпроф» Сергей Рачков.

Как сообщили в Институте развития городов РТ, в инфраструктуру проекта включены 20 некапитальных домов, ресторан с летней террасой, СПА-комплекс, подогреваемый бассейн, сад на воде из белых лилий, каток, горки, детские площадки, пирс, ландшафтный амфитеатр, подвесная эко-тропа и арт-объекты.

Только на первом этапе реализации инвестиции в проект составят 100 млн рублей. Будет создано 30 рабочих мест.