В Менделеевске открылся сквер отдыха и детских активностей

В Менделеевске состоялось открытие сквера отдыха и детских активностей «Аммоний» на общественном пространстве между домами №12 и 14 по ул. Тукая. Работы по строительству и благоустройству стартовали в прошлом году и завершились в этом. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской администрации.

«Это общественное пространство с детским оборудованием и спортивными элементами: лазалками, горками, качелями для разного возраста горожан. Инвестором выступил АО „Аммоний“», — рассказала пресс-секретарь администрации Анастасия Шишкина.

Открытие состоялось при участии руководителя района Радмира Беляева. От имени жителей со словами благодарности в адрес администрации города и АО «Аммоний» выступила житель нового микрорайона Галия Гумерова.

«Спасибо большое Радмиру Ильдаровичу Беляеву и Дмитрию Юрьевичу Макарову (генеральный директор АО «Аммоний» — прим. Т-и) за создание условий для отдыха в нашем новом микрорайоне как для молодежи, так и для пожилого поколения. Теперь у нас есть уютный, комфортный сквер для отдыха», — сказала жительница.

Праздник украсила концертная программа от творческих коллективов Дворца культуры им. Гассара, развлекательные игры от Молодежного центра «Яшьлек» и Центра детского творчества.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что гостиницу с рестораном и спа-зоной в Менделеевске планируют сдать в 2023 году.