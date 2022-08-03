Гостиницу с рестораном и спа-зоной в Менделеевске планируют сдать в 2023 году

Пресс-служба Менделеевского района РТ

Трехэтажную гостиницу с рестораном и спа-зоной планируют сдать в Менделеевске весной будущего года. Сейчас в гостиничном комплексе демонтируют внутреннюю часть здания 1963 года постройки, в ближайшее время приступят к бетонированию полов, рассказали «Татар-информу» в городской администрации.

Предполагается, что новая гостиница по ул.Октябрьская получит четыре звезды. Она будет рассчитала на 30 номеров, два из которых – класса «люкс», сообщила пресс-секретарь администрации Анастасия Шишкина. «Перед отелем планируется парковка на 30 мест, также перед гостиницей — небольшая парковая зона, пока решается, в каком виде она будет представлена», - добавила она.

По слова собеседницы агентства, пока гости могут разместиться в мотеле при въезде в город на трассе М7, в гостинице в «Деловом центре» и на съемном жилье.

Руководитель района Радмир Беляев побывал на объекте и отметил масштабность ведущейся стройки. Он подчеркнул, что открыться гостиница должна весной будущего года.