В Менделеевске открылся филиал фонда «Защитники Отечества»

Сегодня в Менделеевске открылся филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Татарстану. Об этом на аппаратном совещании рассказал глава района Радмир Беляев.

Сфера деятельности фонда распространяется на семьи солдат, погибших в зоне специальной военной операции, и на тех, кто уже демобилизован и вернулся домой.

Социальным координатором назначена Миляуша Макарова. Ранее она занимала пост директора татарской гимназии «Мирас». У Миляуши Макаровой муж находится в зоне СВО, он был мобилизован одним из первых. Совсем недавно Раис РТ Рустам Минниханов наградил Александра Макарова медалью ордена «За заслуги перед РТ».

Задача фонда заключается в поддержке уволенных с военной службы ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО, защитников Донбасса, участников боевых действий в составе воинских формирований ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, участников добровольческих формирований, принимавших участие в СВО, и так далее.

Фонд поможет получить удостоверение ветерана боевых действий, социальные выплаты, современные протезы и технические средства реабилитации, медицинскую реабилитацию, лекарственные препараты, психологическую помощь, паллиативную помощь, долговременный надомный уход и бесплатную юридическую помощь.

В фонд также можно обращаться по вопросам адаптации жилья под нужды инвалидов, трудоустройства, получения образования и прохождения переподготовки, участия ветеранов в спортивных мероприятиях, участия в паралимпийском движении ветеранов СВО с инвалидностью.

В Менделеевске филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» расположен по адресу: ул. Фомина, д. 19, 203-й кабинет.