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СВО 25 декабря 2023 14:45

Рустам Минниханов наградил бойца СВО медалью ордена «За заслуги перед РТ»

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Рустам Минниханов наградил бойца СВО медалью ордена «За заслуги перед РТ»
Фото: t.me/radmirbelyaev

Участник СВО Александр Макаров из Менделеевска награжден медалью ордена «За заслуги перед РТ» за отвагу и мужество, проявленные при исполнении воинского долга в ходе спецоперации.

Медаль в Казанском Кремле вручал Раис Татарстана Рустам Минниханов. На итоговой пресс-конференции руководитель республики прокомментировал, что количество героев из Татарстана растет с каждым месяцем. На сегодняшний день их 11.

«Сегодня у нас новое награждение. Прибыл военнослужащий. Мы сегодня тоже встретимся с семьёй», — прокомментировал Раис РТ.

«Я желаю скорейшей победы и возвращения бойцов на родину своим семьям», — отметил Раис РТ Рустам Минниханов.

#Пресс-конференция Минниханова-2023 #спецоперация
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