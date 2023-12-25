Рустам Минниханов наградил бойца СВО медалью ордена «За заслуги перед РТ»

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Участник СВО Александр Макаров из Менделеевска награжден медалью ордена «За заслуги перед РТ» за отвагу и мужество, проявленные при исполнении воинского долга в ходе спецоперации.

Медаль в Казанском Кремле вручал Раис Татарстана Рустам Минниханов. На итоговой пресс-конференции руководитель республики прокомментировал, что количество героев из Татарстана растет с каждым месяцем. На сегодняшний день их 11.

«Сегодня у нас новое награждение. Прибыл военнослужащий. Мы сегодня тоже встретимся с семьёй», — прокомментировал Раис РТ.

«Я желаю скорейшей победы и возвращения бойцов на родину своим семьям», — отметил Раис РТ Рустам Минниханов.