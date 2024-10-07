В Менделеевске открылся детсад, адаптированный под звено образовательного кластера

В Менделеевске сегодня после капитального ремонта открылся детский сад №7 «Золотая рыбка». В здании 1987 года никогда до этого не было ремонта. Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова на реконструкцию было выделено 117 млн рублей.

Еще 1,9 млн рублей на благоустройство территории выделило градообразующее предприятие «Аммоний», так как детский сад — часть образовательного кластера, созданного в Менделеевске совместно с заводом.

В здании полностью заменены системы водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения.

Отремонтированы помещения и фасад здания, установлены новые окна и двери, сделана новая входная группа. В кабинеты и группы закуплена новая мебель и техника.

Уже завтра в обновленный сад химико-биологической и инженерно-технической направленности придут 282 ребенка. В учреждении работают 25 воспитателей, в том числе трое молодых специалистов, которые получили грантовую поддержу в 150 тыс. рублей.

Возможность перерезать традиционную красную ленточку предоставили почетным гостям мероприятия: депутату Государственной Думы Альфие Когогиной, уполномоченному по правам человека в РТ Сарие Сабурской, главе района Радмиру Беляеву и заведующей детским садом Елене Грищук.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске начнется строительство банного комплекса за 2 млн рублей.