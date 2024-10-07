В Менделеевске начнется строительство банного комплекса за 2 млн рублей

Презентация предоставлена пресс-службой Менделеевского района РТ

Грант на сумму 2 млн рублей получила гостиница «Тулпар» в Менделеевске на строительство банного комплекса. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава района Радмир Беляев.

Руководитель района отметил, что санаторий «Ижминводы» и гостиница «Тулпар» стали победителями грантового конкурса Госкомитета РТ по туризму.

«Из 39 проектов Татарстана, реализуемых в рамках национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“, выиграли 15. Поздравляю с победой», — сказал он.

Напомним, первый в городе гостиничный комплекс «Тулпар» открылся в историческом здании в центре Менделеевска. Инвестором проекта выступил глава холдинга «Тулпар», президент Союза рынков и торговых предприятий Татарстана, депутат менделеевского райсовета Наиль Сулейманов.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.