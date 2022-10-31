В Менделеевске открылись пункты сбора гуманитарной помощи «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!»

В Менделеевске открылись два пункта сбора гуманитарной помощи по республиканскому движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Объекты находятся в молодежном центре «Яшьлек» (ул.Речная,1), а также в районном Доме культуры «Юность» (ул.Бурмистрова, 3). В списке необходимых вещей для сбора — продукты питания долгого хранения, средства гигиены, термобелье для детей и взрослых, сухое горючее, скотч и многое другое.

Ранее Менделеевский район направлял несколько партий гуманитарного груза в подшефный Татарстану город Лисичанск. В предыдущей партии было отправлено 9 тонн картофеля, собранных предпринимателями района.

Напомним, в Менделеевском районе работает Штаб поддержки мобилизованных и членов их семей. В городе отменены плата за детский сад и проезд в общественном транспорте, введено бесплатное питание в школах для детей мобилизованных, прокат лыж и коньков, а для удобства введен единый абонемент мер поддержки. Помимо этого, с 1 ноября вводится бесплатный проезд на общественном транспорте для детей и жен мобилизованных.

Оказывается и адресная помощь. Семьи героев могут обратиться по горячей линии 8 (85549) 2-79-05.