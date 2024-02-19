В Менделеевске открыли вторую площадку по производству автопроводов

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

В Менделеевске на бульваре Интернационалистов состоялось открытие второй площадки по производству автопроводов. Событие прошло перед итоговой отчетной сессией. Поприветствовали собравшихся глава района Радмир Беляев, заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, заместитель министра промышленности и торговли РТ Дмитрий Гуськов, заместитель руководителя исполкома по экономике, ТОСЭР и развитию предпринимательства Ленар Ахметов, генеральный директор компании Николай Буравов.

Благодаря особому подходу с гибким графиком и с размещением производств в центре города удалось привлечь 70 работников из других населенных пунктов. Всего на двух площадках на данный момент работают 120 человек. Основная ценность проекта в том, что здесь могут работать разные категории людей: с ограниченными возможностями здоровья, женщины, находящиеся в декретном отпуске, а также пенсионеры.

Гости познакомились с коллективом, осмотрели рабочие места, а также ознакомились с деятельностью предприятия.

Первое производство было открыто 23 августа прошлого, 2023 года Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Менделеевск — не единственный город Татарстана, где реализуется проект «Работа у дома». Так, производственные площадки по изготовлению кабельно-жгутовой продукции открылись пару лет назад в Нижнекамске — Рустам Минниханов тогда высоко оценил проект и поддержал его развитие.