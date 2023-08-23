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Экономика 23 августа 2023 14:31

В Менделеевске открыли новое производство по проекту «Работа у дома»

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Производство автомобильных проводов наладили в Менделеевске по проекту «Работа у дома», реализацию которого оценил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он посетил несколько промышленных площадок в ходе визита в город, сообщает его пресс-служба.

Производство автомобильных проводов в рамках проекта «Работа у дома» открыло ООО «ТД Блик». Также налажено сборочное производство по изготовлению автомобильных проводов.

Цель проекта – создать рабочие места с гибким графиком и обучением на производственной площадке, расположенной рядом с жилыми домами в центре города, напомнил директор компании Николай Буравов.

Напомним, что Менделеевск – не единственный город Татарстана, где реализуется проект «Работа у дома». Так, производственные площадки по изготовлению кабельно-жгутовой продукции открылись пару лет назад в Нижнекамске – Минниханов тогда высоко оценил проект и поддержал его развитие.

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