В Менделеевске открыли новое производство по проекту «Работа у дома»

Производство автомобильных проводов наладили в Менделеевске по проекту «Работа у дома», реализацию которого оценил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он посетил несколько промышленных площадок в ходе визита в город, сообщает его пресс-служба.

Производство автомобильных проводов в рамках проекта «Работа у дома» открыло ООО «ТД Блик». Также налажено сборочное производство по изготовлению автомобильных проводов.

Цель проекта – создать рабочие места с гибким графиком и обучением на производственной площадке, расположенной рядом с жилыми домами в центре города, напомнил директор компании Николай Буравов.

Напомним, что Менделеевск – не единственный город Татарстана, где реализуется проект «Работа у дома». Так, производственные площадки по изготовлению кабельно-жгутовой продукции открылись пару лет назад в Нижнекамске – Минниханов тогда высоко оценил проект и поддержал его развитие.