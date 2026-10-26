В Менделеевске завершено благоустройство пейзажного парка «Камашево»

Фото предоставлено Институтом развития городов РТ

В Менделеевске завершилось благоустройство пейзажного парка «Камашево». Об этом сообщает пресс-служба Института развития городов Татарстана.

На территории, связанной с историей усадьбы Ушковых, городской больницы и стадиона «Химик», появились новые пространства для семейного отдыха, занятий спортом и культурных событий, заметили в пресс-службе.

Первый этап благоустройства парка, разбитого на месте бывшего стадиона, был завершен еще в прошлом, 2025 году. Он включал озеленение территории, устройство дорожек и зон отдыха.0

Вторая очередь предусматривала установку видеокамер для обеспечения безопасности посетителей, подведение инженерных сетей, продолжение обустройства пешеходных дорожек и создание спортивной площадки для активного отдыха жителей всех возрастов.

Масштабное преобразование территории общей площадью свыше один гектар велось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.

Фотографии предоставлены Институтом развития городов РТ.