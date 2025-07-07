В Менделеевске открыли мемориальные доски героям-выпускникам школы №2

В школе №2 города Менделеевска прошел торжественный митинг в память о выпускниках, погибших в зоне специальной военной операции. В честь павших бойцов на фасаде школы установили мемориальные доски.

На митинг собрались родные, сослуживцы, школьные педагоги, жители города, а также почетные гости – председатель Совета ветеранов Габибулла Ахмедов, председатель ТОС «Поселок» Екатерина Кузнецова, ветераны СВО.

В этот день в школьную летопись навсегда были вписаны имена героев – Александра Соболева, Валерия Прокудина, Ивана Сырышева, Марселя Якупова и Рината Гараева.

«Мемориальные доски стали символом памяти и преемственности поколений, а сам митинг – напоминанием, что герои живы, пока о них помнят. Вечная слава и благодарность за мужество», – отмечают в администрации района.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.