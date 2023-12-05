В Менделеевске открыли мемориальную доску в память об участнике СВО

В Псеевской школе Менделеевского района РТ состоялось открытие мемориальной доски в память о выпускнике Александре Козыреве, который погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Радмир Беляев.

«Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Козырев Александр Юрьевич награжден орденом Мужества посмертно. Память о нем будет жить вечно», — написал Беляев.

Напомним, в октябре этого года в Монашевской средней школе района открыли мемориальную доску Олегу Леонтьеву, погибшему при исполнении воинского долга.

Указом Президента Российской Федерации рядовой Леонтьев награжден орденом Мужества посмертно.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.