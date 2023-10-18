В Менделеевском районе открыли мемориальную доску в память о бойце СВО

Сегодня в деревне Актазики Менделеевского района состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о выпускнике Монашевской средней школы, погибшей при исполнении воинского долга в спецоперации Олега Леонтьева.

Указом Президента России Владимира Путина боец посмертно награжден орденом Мужества за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга.

На торжественном митинге присутствовали мама Олега — Галина, его супруга Ольга, замглавы Лейсан Галеева, военный комиссар Сергей Залуженко, глава Монашевского сельского поселения Ростислав Иосифов.

В знак благодарности за воспитание достойного сына маме и супруге вручили цветы.

Со слов учителя истории, у Олега была мечта свозить свою маму в санаторий. Односельчане помогли ему исполнить это желание и подарили Галине Леонтьевой путевку.

Почетное право открыть мемориальную доску предоставили Лейсан Галеевой и Юрию Луппову — брату еще одного бойца из этой же деревни.

Настоятель местного храма Владимирской иконы Божией Матери, отец Владимир освятил мемориал. Родственники, ученики, односельчане возложили цветы.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.