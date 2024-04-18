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В Менделеевске откроют сразу три аллеи славы — эскизы
В Менделеевске стартовала работа по строительству аллей славы и реконструкции существующей. На этой неделе здесь начнется демонтаж мемориальных досок. Все они будут бережно сохранены до окончания реконструкции.
Концепция предполагает обновление мемориальных зон, разграничение потоков и отделение рекреационной функции от мемориальной.
Помимо этого, запланирована реконструкция существующих памятников воинам-афганцам и ликвидаторам ЧАЭС, а также мемориала погибшим в спецоперации бойцам.
«Наша цель — создать комфортное место притяжения жителей и гостей Менделеевска», — прокомментировал глава района Радмир Беляев. Накануне он провел выездное совещание.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, обновление общественного пространства обойдется в 20 млн рублей. Разработчиками стало казанское архитектурное бюро ABAU.
Аллеи славы также появятся на христианском и мусульманском кладбищах. Пока они находятся на стадии разработки. Эскизы памятников согласовываются с близкими героев.
Известно, что здесь появятся памятники «Журавли». Их торжественное открытие намечено на 9 Мая.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевском районе обновят девять дворов за 137 млн рублей.
Фото, видео: пресс-служба Менделеевского района
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