В Менделеевске откроется первый киберклуб

В Менделеевске появится первый киберклуб под названием Teamplay, он расположится в молодежном центре «Яшьлек». Торжественное открытие объекта запланировано на следующую неделю, сообщили «Татар-информу» в администрации Менделеевского района РТ.

Ремонтные работы помещений уже завершены, сейчас ведется налаживание работы клуба. В киберклубе для посетителей подготовлены 10 мощных игровых компьютеров, более 20 топовых игр, зона виртуальной реальности, антикинотеатр и многое другое.

Киберклуб предложил создать предприниматель из Елабуги Ильнур Габдуллин. Глава района Радмир Беляев убежден, что это станет большим этапом и кардинально новым направлением в развитии молодежной среды в Менделеевске.

В клубе одновременно может находиться около 15 человек, но в перспективе уже имеются планы по расширению, если у жителей возникнет такая потребность. Оборудование обошлось инвестору в 2,5 – 3 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Менделеевск в 2022 году вошел в топ-10 лучших моногородов России, среди основных критериев оценки было и состояние инвестиционного климата.