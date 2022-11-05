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Общество
5 ноября 2022  05:03
Эльза Кузнецова

В Менделеевске откроется первый киберклуб

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В Менделеевске откроется первый киберклуб

В Менделеевске появится первый киберклуб под названием Teamplay, он расположится в молодежном центре «Яшьлек». Торжественное открытие объекта запланировано на следующую неделю, сообщили «Татар-информу» в администрации Менделеевского района РТ.

Ремонтные работы помещений уже завершены, сейчас ведется налаживание работы клуба. В киберклубе для посетителей подготовлены 10 мощных игровых компьютеров, более 20 топовых игр, зона виртуальной реальности, антикинотеатр и многое другое.

Киберклуб предложил создать предприниматель из Елабуги Ильнур Габдуллин. Глава района Радмир Беляев убежден, что это станет большим этапом и кардинально новым направлением в развитии молодежной среды в Менделеевске. 

В клубе одновременно может находиться около 15 человек, но в перспективе уже имеются планы по расширению, если у жителей возникнет такая потребность. Оборудование обошлось инвестору в 2,5 – 3 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Менделеевск в 2022 году вошел в топ-10 лучших моногородов России, среди основных критериев оценки было и состояние инвестиционного климата.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

#менделеевский район
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