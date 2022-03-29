В Менделеевске откроется образовательный центр для детей

В Менделеевске на рабочем совещании одобрено четыре проекта от молодых предпринимателей: инновационный центр развития «Фабрика науки», интеллектуальный центр для детей из города Альметьевска, детский развлекательный центр «Бамбино» и школа шахмат. Об этом сообщил руководитель райисполкома Радмир Беляев.

«В непростых экономических условиях администрация города и градообразующее предприятие и предприниматели запускают новый образовательный проект — в городе появится образовательный центр для детей», — отметил Радмир Беляев.

По его словам, рабочее совещание прошло с участием заместителя руководителя исполкома по экономике, развитию ТОСЭР и содействию предпринимательства Ленаром Ахметовым, предпринимателями и заместителем гендиректора предприятия АО «Аммоний» Юрием Разбежкиным.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что химико-технологический колледж в Менделеевске откроется 1 сентября 2024 года.