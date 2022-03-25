Химико-технологический колледж в Менделеевске откроется 1 сентября 2024 года

Открытие химико-технологического колледжа в Менделеевске запланировано на 1 сентября 2024 года. Об этом «Татар-информу» сообщила директор Института довузовской подготовки и среднего профессионального образования КНИТУ-КХТИ Лилия Ибрашева.

Сегодня в Менделеевске подписано соглашение о сотрудничестве исполкома Менделеевского района, АО «Аммоний» и КНИТУ-КХТИ. В рамках сотрудничества будет реализовано несколько проектов, в том числе строительство колледжа на 240 учащихся и общежития на 150 мест.

В этом году началось проектирование колледжа, в 2023 году запланировано строительство, а открытие ожидается к 1 сентября 2024 года. Средства на строительство выделены из республиканского бюджета, проект одобрил Президент РТ Рустам Минниханов. Софинансирование поступит и от градообразующего предприятия — АО «Аммоний», также организация оснастит лаборатории и школы, и колледжа.

Также в рамках сотрудничества предполагается развитие лицея химической направленности на базе школы № 3, формирование классов химико-биологической и физико-математической направленности с углубленным изучением данных предметов с возможностью перехода учащихся в эти классы при успешном прохождении вступительных испытаний. Ремонтные работы начнутся в этом году.

«Это развитие полного цикла образования, начиная с детского сада, заканчивая колледжем и вузом. Помимо этого, открытие учебных заведений поможет удержать молодежь в районе. Вуз выделяет целевые места, на данный момент выделено 13 мест для талантливых ребят района», — отметила собеседница агентства.