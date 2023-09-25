В Менделеевске объявили о новых кадровых назначениях

На деловом понедельнике в Менделеевске заместитель главы Лейсан Галеева сообщила о назначении новых руководителей в районе.

На должность директора ледового дворца «Айсберг» назначен Идегей Минахметов. Он родился в селе Тураево. В 2015 году окончил факультет физической культуры КФУ. С 2017 года трудился в пожарно-спасательной части 15 ПСО МЧС РФ по РТ. Женат, воспитывает двоих детей.

На должность директора Центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» назначена Наталья Маснавиева. В 2011 году она окончила Елабужский государственный педагогический университет, факультет педагогики и психологии.

Маснавиева работала психологом отделения социальной помощи семье и детям в комплексном центре социального обслуживания «Берег Надежды». С 2020 года занимала должность специалиста по работе с молодежью в «Форпост». Замужем, воспитывает 2 детей.

«Поздравляем новых руководителей и желаем успехов в работе!» — отметила заместитель главы.

Напомним, что о нескольких кадровых назначениях объявил сегодня и глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.