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В Менделеевске объявили о новых кадровых назначениях
На деловом понедельнике в Менделеевске заместитель главы Лейсан Галеева сообщила о назначении новых руководителей в районе.
На должность директора ледового дворца «Айсберг» назначен Идегей Минахметов. Он родился в селе Тураево. В 2015 году окончил факультет физической культуры КФУ. С 2017 года трудился в пожарно-спасательной части 15 ПСО МЧС РФ по РТ. Женат, воспитывает двоих детей.
На должность директора Центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» назначена Наталья Маснавиева. В 2011 году она окончила Елабужский государственный педагогический университет, факультет педагогики и психологии.
Маснавиева работала психологом отделения социальной помощи семье и детям в комплексном центре социального обслуживания «Берег Надежды». С 2020 года занимала должность специалиста по работе с молодежью в «Форпост». Замужем, воспитывает 2 детей.
«Поздравляем новых руководителей и желаем успехов в работе!» — отметила заместитель главы.
Напомним, что о нескольких кадровых назначениях объявил сегодня и глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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