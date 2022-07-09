В Менделеевске на 80% завершено обустройство дорог в поселке для многодетных

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

В жилом микрорайоне «Семь Я» в Менделеевске, где живут многодетные семьи, ведется обустройство дорожного полотна. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

В этом году благодаря республиканской программе здесь появится 8 км дорог с щебеночно-песчаным покрытием. На инфраструктуру выделено 95 млн рублей. Работы выполнены на 80%.

В данном микрорайоне располагается 590 участков, всего же с 2012 года роздано 578.

«На сегодняшний день в Менделеевске проживают 403 многодетные семьи, в которых воспитывается 1301 несовершеннолетний ребенок», — уточнила пресс-секретарь администрации Анастасия Шишкина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что многодетные семьи Татарстана в этом году получат 42 квартиры.

